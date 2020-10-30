專家分析美中脫鉤 香港將成為大中華的那斯達克

統一證券首席策略專家呂忠達表示，往後幾年香港會成為大中華的那斯達克，中共開始在資本市場去美化，兩邊在脫鉤時，大陸重量級公司在美股下市會重返大中華，以香港為首選，慢慢將香港從金融地產的訴求，轉型成生技、製藥與資訊科技，大陸會找出港股的亮點。

由政大國際關係研究中心舉辦的「中共十九屆五中全會與新經濟政策研討會」30日上午在台北舉行，第一場會議解讀「經濟政策與動向」。

呂忠達表示，中美貿易戰、科技戰與貨幣戰歷經三年，現在美國要去中化，中國要去美化，預期未來幾年，大陸重要企業在美股掛牌的，會相繼從美股下架，下架之後仍要籌資，籌資仍要找一個認為相對有機會的市場，目前來看香港是具有條件的。

呂忠達說，主觀意願上，港交所也在這方面著墨，從過往的金融、地產為重，未來幾年將走向生技、製藥與資訊科技。從客觀與主觀上，有機會造就港股在中期以上會走向大中華的那斯達克。

至於「港版國安法」通過後，有資金外流的情況，如何看待香港的政治挑戰影響香港的國際地位？呂忠達表示，香港作為全球第三大金融中心，是從港英時代100多年留下來的底蘊，當中涉及到多元廣泛的商品、符合國際規範的法務遵循、人才培訓，與金融最重要的元素即信任。

呂忠達說，港版國安法通過後，的確資金短期內有疑慮，但是只要底蘊還存在，經過這段動盪，時間拉到中期以上，恐怕資金重新評估過，香港並非如外界所看的是很不好的階段。港版國安法對香港作為國際金融中心的地位產生疑慮，但香港又有底蘊、基礎雄厚，香港仍是亞太布局相對首選。

呂忠達表示，他對「十四五規劃」的台商商機保留，原因在於「十四五規劃」談及的部分非我方強項，加上兩岸關係因素，對廠商的機會較為保留，但是個人投資則有機會。