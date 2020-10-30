十九屆五中全會公報 港媒：涉台「字越少，事越大」

港媒中評社30日發表快評文章指出，29日發布的中共第十九屆五中全會公報，有一句括提及港澳台，內容是「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。」其中半句涉及港澳，14個字；半句涉及兩岸，共15個字。

文章指，五中全會公報還有一句話：「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。這也是比較直接涉及台灣的一句話。

文章分析，五年前的中共第十八屆五中全會公報，也以一句括提及港澳台問題，內容是：深化內地和港澳、大陸和台灣地區合作發展，提升港澳在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能，支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧，以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益。

文章稱，五年前談的主要是經濟，五年後談的是政治，這是第十八屆與第十九屆五中全會公報涉港澳台內容的主要分別。時空改變，政治氣氛、政治形勢不同，措辭也有很大不同。

文章表示，第十九屆五中公報半句話提兩岸，字越少，事越大。15個字中最重要是8個字：和平發展、祖國統一。它說明大陸對台大政方針不變，而推進和平發展與統一，必然要繼續堅定地反獨、促融、促統。

文末表示，這些年來，大陸對台該說的都說了，目標、底線等等都很清楚。字越少，事越大，很多人認為，大陸應繼續做該做的，不必多說，千言萬語不如一個行動。