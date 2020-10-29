港警拘捕三名學生 龐培歐強烈譴責呼籲立即釋放

香港警察國安處27日拘捕前「港獨」組織「學生動源」的召集人鍾翰林及兩名前成員；美國國務卿龐培歐透過新聞稿表示，強烈譴責港警對三名學生民運者的逮捕與拘留，呼籲香港當局釋放仍被拘留的人。

龐培歐表示，北京控制下的香港政府持續壓制異議、壓迫輿論和使用執法工具以達其政治目的。

龐培歐說，中國大陸違反1984年中英聯合聲明所規定的國際義務，中共及其香港代理人摧毀對香港自治權的承諾，剔除香港對人權的尊重，包括和平集會與言論自由；美國與香港人民站在一起。

根據媒體報導，警方引用香港國安法起訴19歲的鍾翰林「分裂國家罪」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」（俗稱「洗錢罪」），和「串謀發佈煽動性刊物罪」共三項罪名。

有消息稱鍾翰林是於美國駐香港總領事館附近被警方拘捕，鍾翰林當時正要向美國領事館尋求庇護。