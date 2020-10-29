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陸籍漁船越界為避風？ 陸委會：這次是為了捕魚

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

大陸國台辦日前批評，台灣驅離在澎湖海域避風的20多艘大陸漁船是不人道的做法，陸委會發言人邱垂正今日回應，這是罔顧事實，汙衊我方執法人員的說法，並稱陸船這次絕非因為要避風，確實是要趁機捕魚。

近日，陸籍漁船以「避風」為名，進入澎湖南方四島國家公園海域捕魚，海巡署派出高雄艦以水砲驅離。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，這些漁船都是為「避風」，大陸方面在沿海多處設立許多台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風等救助，但台灣卻「野蠻驅離」避風的中國漁船，此作法不人道，令人憤慨。

邱垂正今日在陸委會記者會上說，每年秋冬季，都有大批大陸漁船假藉避風名義，聚集在澎湖西吉嶼海域，實際上是為了趁機捕魚，這破壞了我漁業海洋資源與侵犯漁民權益。

邱垂正指，我方海巡署發現十餘艘陸籍漁船假借避風群聚在西吉嶼，所以予以驅離，遏阻陸船越界作業，展現政府堅定的護漁立場與決心。若純粹是為了風災找避風港，我方過去都有提供人道援助前例，但這次絕不是基於這個原因，這些漁船確實是為了捕魚。

邱垂正並批評，國台辦的說法是罔顧事實，也汙衊我方執法人員的說法。對於越界的陸船，我方執法機關會嚴正執法，呼籲陸方需約束相關人員，不要放任陸方越界捕魚，以維護我方海洋生態資源，保障漁民權益。

此外，大陸船隻也越界違規盜採海沙一事，邱垂正說，海巡署執法機關依法採取強制驅離、扣留等執法手段，維護我漁民作業權益，以及我海洋生態資源，這是我方一貫堅定的作法。

邱垂正指出，現階段關於海上執法，我方仍然持續透過兩岸共打協議、兩岸共同打擊司法互助協議的聯繫機制，與陸方進行聯繫溝通，以及推動協同執法。為了遏止大陸抽砂船頻在我方的澎湖與馬祖海域等的抽砂，都嚴重破壞海洋環境與自然生態，經濟部已研議相關修法。

邱垂正 海巡署 漁民

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