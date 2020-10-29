美抓捕陸「獵狐行動」人員 陸批抹黑中方追逃追贓工作

美國28日宣布對8名在美參與中方所謂「獵狐行動」的人提出起訴，其中5人被捕。對此，大陸外交部發言人汪文斌29日表示，「美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行汙衊抹黑，中方對此堅決反對。」並敦促美國不要淪為犯罪分子的「避罪天堂」。

據大陸「外交部發言人辦公室」微信公眾號消息指出，有媒體問到，美方稱，有8人因參與中國「獵狐行動」被起訴，並稱「獵狐行動」是非法的，已有5人於28日被捕。

汪文斌於29日舉行的例行記者會上表示，打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是正義事業，得到國際社會廣泛認同。中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，有關行動無可非議。美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污蔑抹黑，中方對此堅決反對。

汪文斌說，敦促美方立即糾正錯誤，切實履行「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」、「聯合國反腐敗公約」等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的「避罪天堂」。