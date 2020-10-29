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美指陸利用統戰對外國滲透 陸外交部回批：惡意誹謗

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國近日稱中國利用統戰對外國實施滲透，大陸外交部29日駁斥，是對中方的惡意誹謗。（圖／取自大陸外交部網站）
美國近日稱中國利用統戰對外國實施滲透，大陸外交部29日駁斥，是對中方的惡意誹謗。（圖／取自大陸外交部網站）

對於美國國務卿龐培歐、美國副國家安全顧問波廷傑近日稱「中國利用統戰對外國實施滲透」，大陸外交部發言人汪文斌29日表示，「龐培歐、波廷傑的有關言論顛倒黑白，捏造事實，是對中方的惡意誹謗。」並強調「龐培歐、波廷傑等拿中國的統戰工作說事，目的是抹黑中國的政治制度。」

澎湃新聞報導，汪文斌於29日舉行的例行記者會上表示，「龐培歐、波廷傑的有關言論顛倒黑白，捏造事實，是對中方的惡意誹謗。」中國共產黨領導的統一戰線目的在團結各黨派、各階層、各民族、各團體以及各界人士，簡而言之就是要促進中國共產黨與黨外人士的合作。在對外交往方面，中國黨和政府一貫主張尊重世界不同文明，包容互鑒，促進世界各國和諧相處，合作共贏，和平發展，透過團結廣大海外僑胞和留學生，充分發揮他們融通中外的橋樑紐帶作用，促進中國與世界各國開展正常的民間人文交流，發展友好關係，中方胸懷坦蕩，光明磊落，無可非議。

汪文斌強調，「龐培歐、波廷傑拿中國的統戰工作說事，目的是抹黑中國的政治制度，破壞中美之間正常的交往和合作，他們的圖謀早已被世人識破，站到了歷史的錯誤一邊，終究是不可能得逞的。」

龐培歐 汪文斌

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