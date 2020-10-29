前香港獨派青年涉違反港版國安法今應訊 保釋申請遭拒

香港獨派組織「學生動源」前召集人鍾翰林今年7月涉嫌違反香港國安法被捕，27日疑在前往美國領事館尋求庇護途中被捕，遭控分裂國家及串謀發布煽動性刊物，以及涉嫌洗錢港幣10萬元，29日被押往西九龍裁判法院應訊，控方申請押後案件，鍾翰林保釋申請遭拒，指定法官下令將他押至明年1月7日再訊。

香港星島日報報導，19歲被告鍾翰林被控一項分裂國家罪違反香港「國安法」，他被控於今年7月1日至10月27日期間在香港與其他人積極組織、策畫實施或者參與實施目的在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港從中國分離出去或非法改變香港的法律地位。

鍾翰林還被指控2項洗黑錢罪，以及一項串謀發布煽動性刊物罪，他被指控於前年11月30日至今年6月9日期間在香港，與其他人串謀發布煽動刊物，也就是激起香港民眾企圖不循合法途徑致使改變在香港依法制定的事項。

還有港媒報導，「學生動源」另外2名成員何忻諾（17歲）及陳渭賢（16歲），27日中午分別到香港田心及屯門警署報到時亦被捕。