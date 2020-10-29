鍾翰林遭控分裂國家　成國安法下第二被告

10月29日，「學生動源」前召集人鍾翰林在經過接近兩天拘留後，被正式起訴分裂國家丶串謀發布煽動性刊物以及兩項洗黑錢罪。案件在香港裁判法院提堂，他由警車押送上庭。法庭拒絕鍾翰林的保釋申請，繼續收柙直至明年一月初下次審訊。鍾翰林兩次被捕的理由都是煽動分裂國家，但當局在正式起訴時改用分裂國家罪。

19歲的鍾翰林是香港實施《港區國安法》後，第二名被起訴的人，也是首位為人熟悉的社運人士被告。他在10月27日到美國駐港總領事館尋求政治庇護前，被香港警方國安處人員拘捕。據了解，控方在起訴書中指控鍾翰林臉書上的言論違法，又指他在今年7月1日至被捕當天期間，與他人積極組織丶策劃丶實施或參與旨在分裂國家或破壞國家統一的行為，將香港從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港的法律地位。

今年七月底，鍾翰林和三名「學生動源」前成員被國安處拘捕，成為《港區國安法》下首批被捕的社運人士，原定在10月27日要就該案到警署報到。其中兩人——17歲的何忻諾及21歲的陳渭賢當天在警署報到時被捕，及後皆獲准保釋，未被起訴。至於鍾翰林當天原本計劃一大早到美國駐港領事館尋求政治庇護，卻在領事館一街之隔的咖啡館被國安處便裝警員帶走。

國安罪被告皆不准保釋

《港區國安法》由中國人大常委會通過，今年6月30日深夜起在香港實施，把顛覆分裂國家丶勾結外國勢力丶恐怖活動等行為刑事化，嚴重的案件甚至可將被告送返內地受審。分裂國家罪被告一旦罪成，最少判囚10年，最高可判終身監禁。國安法也列明，除非法官相信被告不會繼續做出危害國安的行為，否則不得予以保釋。部分法律界人士認為這項規定與香港普通法制下的保釋原則和「無罪推定」理念相違背。

鍾翰林以往所屬的社運組織「學生動源」提倡香港獨立，但他在國安法實施當天宣布辭任召集人一職。「學生動源」也解散香港分部，只保留海外分支。不過事實上，國安法實施至今四個月被捕的28人當中，不少人並沒有提及港獨。

香港首名被控觸犯《港區國安法》的被告是23歲的唐英傑，他被指7月1日於灣仔鬧市駕駛摩托車展示「光復香港時代革命」旗幟，並沖向警員，涉嫌犯下煽動他人分裂國家與恐怖活動罪。當天是香港主權移交中國的周年紀念日，大批市民自發上街游行反對國安法實施，300多人被捕。唐英傑同樣試圖申請保釋，遭到法庭拒絕。

Phoebe Kong/楊威廉 (綜合報導)

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