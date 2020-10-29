60多名台商搭包機返粵 籲政府解決台商春節商務通道

經過近兩個月的申請流程，一架載有60多名珠海與廣東一帶台商的澳門航空，29日上午10時30分於桃園機場順利起飛，搭乘此航班的澳門台商協會會長簡廷在表示，明年農曆春節將至，希望台灣能妥善安排台商回台的防疫綠色商務通道。

簡廷在指出，在兩岸未開通商務綠色通道下，短期內不會回來台灣，不過由於大部分親友仍在台灣，所以還是會趕在明年春節過年前回台。他再次呼籲，由於兩岸經貿交流頻繁，希望台灣能妥善安排台商回台的防疫綠色商務通道。

這是繼6月東莞台協申請的長榮包機經香港返回廣東後，由珠海台商協會提出申請，廣東台辦協助，經過近兩個月，促成澳門航空於10月29日為珠海及廣東一帶台商安排一架次包機。

這次台商需先持72小時內的核酸檢測證明才能登機，飛抵澳門後免隔離14天，直接入境珠海，於當地檢疫旅館隔離7天後，視個人健康狀況返回居住地再居家隔離7天。