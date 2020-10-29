胡錫進證實 大陸5名「獵狐」人員在美國被捕

環球時報總編輯胡錫進29日證實，大陸5名參與「獵狐行動」人員在美國被捕，這是首次有「獵狐」人員在美國被抓。胡錫進稱，美國這一次就是「成心找茬」（即找碴，找麻煩），而且是在大選就要舉行的時候搞出一次抓5名「獵狐者」的大動作，美國此舉是要與廣大中國公眾為敵。

「獵狐行動」是大陸一項號稱為追捕逃亡海外中共貪官的專項行動。美國司法部28日起訴8名被告，指其涉嫌在美國境內為中國政府非法進行獵狐行動，在大陸官方指示下，監控、騷擾與脅迫中國公民返回中國。其中5人已遭到逮捕。

據中央社報導，這8人被控作為中國非法代理人在美國行動，將面臨最高5年刑期，其中6人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。

美國司法部主管國安事務助理部長德梅斯（John C. Demers）表示，中國的獵狐行動中，有些人是因傳統刑事犯罪遭到通緝，但在許多情況下，被逮捕的是中共總書記習近平的政治對手、異議人士與批評者。

今年7月，美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊就曾指控習近平主導的「獵狐計畫」，是在追查海外批評中共的人，要求當事人「返回中國或自殺」，否則威脅逮捕在中國的家人，數百名美國華裔公民或綠卡持有者成為對象。

不過，針對中共「獵狐者」被捕，胡錫進29日凌晨在其個人微博發文辯駁，「華盛頓太壞了，他們不希望中國外逃到美國的經濟犯罪人員和貪官回國，那些人都捲走了大量錢款，把那些錢在美國消費掉對美國經濟有好處，華盛頓當然不會真的幫著中國反腐。」

文章稱，「尤其惡心的是，美方宣稱中方想要帶回國的腐敗分子其實是『異見人士』，而非經濟犯罪者。他們用這種西方人熟悉的標籤來給中國專門追捕外逃經濟犯罪者的『獵狐行動』抹黑，騙取西方公眾對他們抓捕在美『獵狐』人員的支持。」

胡錫進反問，「中國在美有很多有些名氣的『異見人士』，他們當中哪一個被抓回國了？」他強調，中方人員在外「獵狐」非常重視遵守當地法律，為不出現與當地法律抵觸的情況，他們表現出巨大的耐心。

胡錫進甚至指稱，「獵狐」是充滿正義的行動，華盛頓打擊「獵狐」實為給經濟犯罪者提供庇護，這是要與仇恨貪汙腐敗的廣大中國公眾為敵。