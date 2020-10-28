快訊

旺中微信群內容疑似外洩 NCC說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為中印衝突？中國特種兵獲俄新裝備 米-171Sh直升機高原作戰力強

香港01 / 布藍
圖／取自微信＠學習軍團
圖／取自微信＠學習軍團

中印邊境對峙局勢仍在持續。最新消息稱，俄羅斯向中國特種部隊提供了包括米-171、米-171E多功能直升機、米-171Sh軍用運輸直升機等機型的121架直升機。

另據印度《歐亞時報》10月27日報道，印度與中國在拉達克地區的軍事對峙將進入第六個月，兩國軍隊仍繼續在這裏駐守。

根據中俄兩國2019年簽署的合同，中國特種部隊將裝備一批121架最新的俄羅斯直升機，包括68架米-171直升機、18架米-171Sh運輸直升機、14架配備VK-2500發動機的米-171直升機，21架「安薩特」直升機。

據介紹，此次俄羅斯對華出口的米-171Sh直升機具備了良好的高原作戰能力，可以執行多種任務，包括空運突擊部隊，運輸貨物，為部隊提供火力支援，空對地攻擊，運送士兵，運輸傷員以及戰鬥搜索與救援等。

還有分析指，俄羅斯直升機在戰鬥中有着令人難以置信的生存能力，甚至比美國製造的一些先進的直升機還要優越。

美國評論員Peter Suciu表示，雖然UH-60「黑鷹」等美國直升機在設計上具有良好的生存能力，它們的防彈能力強，還有抗墜毀的主體結構。但米-171Sh直升機的裝甲防護設計旨在為機組人員提供更高的戰場生存能力。

不過，據印度主流媒體亞洲通訊社（ANI）報道，印度陸軍北方戰區前司令胡達（Mandeep Hooda）認為，印度軍隊比解放軍更具戰術優勢，因為印度安全部隊在更高海拔地區寒冬和山地條件下具有更多的經驗。

此外，雙方目前都在為越冬積極做準備。中共軍委機關報《解放軍報》10月27日消息稱，西藏軍區某陸航旅派直升機，將近25噸過冬物資運抵前線哨卡。

延伸閱讀：

新疆軍區：藏族民兵騾馬運輸隊向高海拔地區駐訓點輸送物資

【中印衝突】西藏軍區進行跨晝夜協同打擊演練

文章授權轉載自《香港01》

直升機

相關新聞

陸委會諮委：選後美中可能出現「科技圍堵」新冷戰

陸委會主委陳明通近日表示，美中雙方在政治、經貿、科技與區域安全等呈現結構性競爭，美國兩黨長期對台友好，美國大選結果不會影...

兩岸領導人有無會談機會？ 國台辦：現在氣氛對嗎？

大陸國務院台灣事務辦公室28日上午舉行例行新聞發布會，有媒體問到，11月7日是兩岸領導人會晤5周年，未來兩岸領導人有無可...

為中印衝突？中國特種兵獲俄新裝備 米-171Sh直升機高原作戰力強

中印邊境對峙局勢仍在持續。最新消息稱，俄羅斯向中國特種部隊提供了包括米-171、米-171E多功能直升機、米-171Sh軍用運輸直升機等機型的121架直升機...

大陸造全球最大貨櫃輪交船 體長超過航空母艦

10月27日，全球第二艘2.3萬標準箱雙燃料貨櫃船-「達飛香榭麗舍」號在上海交船。據《上觀新聞》報導，這艘比航母還要長的...

美印強化關係 陸外交部：雙邊關係不得損害第三方

美國務卿龐培歐和美國防部長艾思博在近日美印外長防長「2+2」會談時表示，美國和印度必須更加緊密地合作。對此，大陸外交部發...

高孔廉：維持兩岸和平是台灣未來發展的重中之重

面對兩岸關係惡化，海基會前副董事長高孔廉今天表示，兩岸政治分歧難解，經貿文化合作則互利互惠，加強交流，可促進兩岸和平發展...

港大通過2清華學者任副校長 學生會譴責

香港大學校務委員會昨晚在學生爭議聲中，大比數通過委任北京清華大學兩位學者申作軍為副校長、宮鵬為副校長。明報報導，港大學生...

鐘翰林被捕後 4港人赴美領館尋庇護遭拒

《南華早報》27日報導，在鐘翰林等三人被捕的當天下午，又有4名社運人士進入美國駐港領事館尋求庇護。他們獲准進入大樓，但在數小時後離開，報導指他們被「拒絕」在該處申請庇護。報導引述消息稱，中國駐港官員知悉事件並密切跟進。《南華早報》稱，4名社運人士當中至少一人因去年的示威正被起訴。

北京強調：中國外交的和平發展道路不會變

大陸外交部政策規劃司和世界知識出版社27日在北京共同舉辦2020年版《中國外交》白皮書媒體見面會。大陸外交部政策規劃司副...

軍售、課綱、修憲、淘寶退出 國台辦全面批判民進黨

大陸國台辦28日上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮全面批判台灣當前的兩岸政策，從美國對台軍售、台灣課綱、修憲到「淘寶台灣」...

陸外交部副部長：反對單邊主義和霸凌、冷戰思維泛起

大陸外交部副部長羅照輝27日與越南副外長、東協事務高官阮國勇舉行視訊會議，羅照輝在會上表示，大陸支持東協在東亞合作中的中...

陸專家：台購魚叉飛彈 戰時必成優先打擊目標

美國宣布售台魚叉岸置反艦飛彈系統，上海《澎湃新聞》指出，這不僅能提升台灣的反艦作戰能力，並將對大陸沿海一些目標造成威脅。...

熱門新聞

美國再度軍售台灣 環時放話：對台實施經濟封鎖

20歲豪乳百萬粉絲網紅直播照曝光 網友心碎：連成長照都P的

任正非：華為遇到困難 「設計的晶片大陸還造不出」

北京一公司罰員工做200下深蹲致其橫紋肌溶解 判賠7萬

軍售、課綱、修憲、淘寶退出 國台辦全面批判民進黨

美對台軍售 中共黨媒諷「給軟腳蝦的殼再硬 還是軟腳蝦」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。