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陳明通：美國大選結果不影響美中長期對抗

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫

陸委會主委陳明通近日表示，美中雙方在政治、經貿、科技與區域安全等呈現結構性競爭，美國兩黨長期對台友好，美國大選結果不會影響美中長期對抗態勢，中共關注可能發展，也不會改變對台政策作為。

陸委會近期舉行諮詢委員會議，主題為「美國總統大選對美中及兩岸關係影響」。陸委會今日發布新聞稿，指出會議當中，有學者引言指出，美中對抗格局不會因選舉結果改變，美中關係已難回到過去，將呈現長期抗衡。選後美中「大國競爭」可能出現「科技圍堵」的新冷戰，或呈現「管控」危機、有限合作的「無災難對抗」。

該學者並說，中共對台策略則將視美中關係對立持續、臺美關係進展而強化對臺施壓，或因應美中關係緩和而對臺有戰術性暫時緩和可能，並將全力優先處理美中棘手問題，均值予關注。

有關美中關係，與會學者表示，美國總統川普現行對中政策將持續發展強化，並可能升級現有防衛與情報機制，持續貿易戰、科技制裁與國內反滲透作為因應中共威脅，並進行疫情究責，美中將持續對立，此一發展亦對中共主導內部政治議程之格局造成困擾。

與會學者說，民主黨則重視同盟關係，側重人權、多邊主義，主張美國須回到建制國際秩序中並再次進行領導，對中採取既競爭又合作態勢，整體而言，未來美國對台政策大方向不會改變。

在兩岸關係上，有學者指出，中共應會密切關注美選後相關情勢發展，並審慎以對，不致過度或急於對台施壓。另與會委員認為，無論美大選結果為何，長期而言，均不會阻斷中共執行對台行動的意志，對台將採取不戰而屈人之兵，或以極低成本方式完成統一的戰略。

部分委員評估中共近期已加大對台武力威嚇，未來對台仍將強化軍事作為，並視未來美中政策走向及美台互動，而有「反獨遏獨」或「促統促談」的不同重點，建議台灣應做好準備，並強化與美溝通。另建議台美加強經貿、科技等領域的實質合作等，並防範假訊息及經濟間諜，善用台商回流契機，主動引導產業布局升級，推進數位經濟發展。

中共 美中關係 陸委會

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