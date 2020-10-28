美印強化關係 陸外交部：雙邊關係不得損害第三方

美國務卿龐培歐和美國防部長艾思博在近日美印外長防長「2+2」會談時表示，美國和印度必須更加緊密地合作。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日表示，「我們一直主張各國間發展雙邊關係，應當有利於地區的和平穩定與發展，不得損害第三方。」

環球網報導，汪文斌於28日例行記者會上表示，「我們一直主張各國間發展雙邊關係，應當有利於地區的和平穩定與發展，不得損害第三方。」同時，也要說明的是，任何的地區合作構想都應當順應和平發展，合作共贏的時代潮流。

汪文斌指出，美方提出的印太戰略，鼓吹的是早已過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。「我們敦促美方的一些政客摒棄冷戰思維和零和博弈的思想，停止炒作所謂的『中國威脅』，停止挑撥地區國家間關係、破壞地區和平穩定的錯誤行徑。」

此外，汪文斌提到，中印邊界問題是中印兩國之間的事情，目前中印邊境局勢整體平穩，雙方的溝通管道是暢通的，正透過磋商談判，妥善處理有關的問題。