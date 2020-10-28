兩岸領導人有無會談機會？ 國台辦：現在氣氛對嗎？

大陸國務院台灣事務辦公室28日上午舉行例行新聞發布會，有媒體問到，11月7日是兩岸領導人會晤5周年，未來兩岸領導人有無可能創造一些見面會談的機會。對此，國台辦發言人朱鳳蓮反問：「兩岸現在的氣氛和條件具備嗎？」

北京日報報導，有媒體在周三記者會問到，11月7日是兩岸領導人會晤5周年，這5年來兩岸關係變化很大，未來兩岸領導人有無可能創造一些見面會談的機會，它的前提為何？

朱鳳蓮稱，大家很清楚，2015年11月，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，實現了兩岸領導人的歷史性會晤。「那麼，您覺得兩岸現在的氣氛和條件具備嗎？」

此外，有媒體提到，近日香港人李彬豪在台灣不法從事跟蹤拍攝在台香港學運人士，違反港澳條例等規定，25日遭台灣強制驅離出境。朱鳳蓮表示，她並未掌握到此事的具體狀況，但強調，堅決反對民進黨當局以任何方式插手香港事務。