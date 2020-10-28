鐘翰林被捕後 4港人赴美領館尋庇護遭拒

（德國之聲中文網）《南華早報》27日報導，在鐘翰林等三人被捕的當天下午，又有4名社運人士進入美國駐港領事館尋求庇護。他們獲准進入大樓，但在數小時後離開，報導指他們被「拒絕」在該處申請庇護。報導引述消息稱，中國駐港官員知悉事件並密切跟進。《南華早報》稱，4名社運人士當中至少一人因去年的示威正被起訴。

美中雙方皆沒有公開回應此事，分析認為他們冷處理是為了避免其演變為外交風波。而港府也不正面評論，僅稱「沒有合理理由為港人提供所謂政治庇護」。

鐘翰林是香港社運人士、「學生動源」前召集人。10月27日，在他到美國駐港總領事館尋求政治庇護途前，被香港警方國安處人員拘捕。港警指他涉嫌在今年８月起，在社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，違反《港區國安法》，把他扣留調查。另外兩名前「學生動源」成員何忻諾及陳渭賢也警署報到時再次被捕，其中17歲的何忻諾現就讀中學四年級。

英國的港人組織Friends of Hong Kong此前曾經協助鍾翰林尋求庇護，並致函美國國務卿蓬佩奧。在今個月初，美國首度把香港納入難民分配的特定類別，讓他們可以在美國得到額外援助。外界關注華府會否改變對港人的庇護安排，但現時政策列明，當局只會考慮為踏足美國的外國人提供庇護。

半官方智庫全國港澳研究會副會長劉兆佳受多家港媒訪問表示，他認為美國領事館若接收港人庇護申請，將被中方視為「支持獨派的基地」，可能面臨被閉館的風險，因此不太可能冒險協助知名度較低的人士。美國倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生則表示，目前情況反映了《港區國安法》實施後確實在社運人士以至一般民眾之間產生前所未有的恐懼。但他認為即使美方向領事館內的人批出庇護資格，中方也不會容許他們離港。

美領館一街之遙被捕 三月內兩度涉煽動分裂

消息人士27日向德國之聲表示，鍾翰林原本計劃到美國駐港領事館尋求政治庇護。早上約八時許，他先到領事館對面聖約翰大廈的咖啡館，短短大約5分鐘後，4名男子入內把他帶走。現場目擊者形容，鍾翰林當時雙手放在背後被押上車，附近有多名懷疑便裝警員。鍾翰林之後被帶到香港中區警署。約三個月前，他與另外３名「學生動源」成員是《港區國安法》下首批被捕的社運人士，至今未被起訴，他們原定在10月27日要就該案到警署報到。

現年19歲的鍾翰林曾經是社運組織「學生動源」召集人，今年7月29日港警國安處人員上門拘捕他和另外三人。鍾翰林被指涉嫌觸犯煽動他人分裂國家罪，隨後獲准保釋，需要定期到警署報到，護照也被扣起。今年六月底《港區國安法》在香港實施，違者可判囚終身甚至送返中國內地受審。鍾翰林稱他在當天宣佈解散「學生動源」的香港分部，並辭任召集人一職，該組織曾提倡香港獨立。

而在週日（10月25日），涉嫌去年在台灣跟蹤偷拍鍾翰林及其他學生動源成員的港人李彬豪，被台灣移民署強制驅逐出境。明報報導，當年鍾翰林一行人赴台與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，偷拍照刊登上香港《文匯報》、《大公報》頭版稱他暗會總統蔡英文「密使」。台灣當局表示，他在台灣的不法行為違反《港澳條例》等規定，強制驅逐出境並且管制在一定期間內不得赴台。

Phoebe Kong/張慈 （綜合報導）

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