北京強調：中國外交的和平發展道路不會變

大陸外交部政策規劃司和世界知識出版社27日在北京共同舉辦2020年版《中國外交》白皮書媒體見面會。大陸外交部政策規劃司副司長鄭立樵在會中強調，中國外交的和平發展道路不會變，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張，但將堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。

據中新社報導，鄭立樵在記者會上談及國際形勢和中國外交政策時，強調中國外交五個「不會變」，分別為：

ㄧ、中國外交的獨立自主底色不會變。鄭立樵說，中國大陸將始終根據事情本身的是非曲直決定政策立場，用自己的腦袋思考，用自己的腳步走路；始終將國家利益作為出發點和落腳點，堅決維護自身正當權益，絕不拿原則做交易。

二、中國外交的和平發展道路不會變。鄭立樵指出，中國始終尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，無意同任何國家進行制度競爭或搞意識形態對抗。無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。

三、中國外交的開放合作理念不會變。中國同各國合作共贏、共同發展的決心始終不渝，絕不會因一時一事而動搖。中國願更多同世界分享發展紅利，也將為世界創造更多的合作機遇、增長機遇、創新機遇。

四、中國外交的公平正義追求不會變。中國將繼續高舉多邊主義旗幟，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，為廣大發展中國家仗義執言，在熱點問題上勸和促談，為促進世界的和平與發展承擔大國應盡的責任。

五、中國外交的為國擔當情懷不會變。鄭立樵稱，中國將旗幟鮮明地維護黨的領導和中國特色社會主義制度，堅定捍衛國家主權、安全和發展利益，全方位服務國內建設和改革開放事業，同一切損害中國根本利益的言行作堅決鬥爭，以鬥爭求團結、促合作、謀共贏。

報導稱，2020年版《中國外交》白皮書深入分析過去一年國際形勢演變的發展動向，全面總結中國外交的成果。《中國外交》白皮書創刊於1987年，是關於中國政府外交理念、外交政策、外交實踐的官方出版品，由大陸外交部政策規劃司主編。