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陸專家：台購魚叉飛彈 戰時必成優先打擊目標

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特

美國宣布售台魚叉岸置反艦飛彈系統，上海《澎湃新聞》指出，這不僅能提升台灣的反艦作戰能力，並將對大陸沿海一些目標造成威脅。大陸軍事專家指，美國此舉是想借他人之手幫忙遏控第一島鏈，但這些飛彈系統戰時必定是優先打擊目標之一。

報導稱，美國波音公司生產的魚叉反艦飛彈按搭載平台可分為艦射型、空射型、潛射型及岸置型四種。台灣之前已向美國購買了艦射、空射和潛射三種型號。

台灣這次購置的400枚Block2魚叉飛彈，與之前型號最大不同是換裝了新發動機，且增加了GPS制導組件和「增程斯拉姆（SLAM-ER）」對地攻擊軟體，射程也提升至240公里以上，打擊範圍增加近一倍，在強電子干擾環境中的作戰能力也有所增強。

經過改進，魚叉飛彈不但可精確攻擊海上目標，還具備攻擊海岸陸地固定目標或港口內艦船的能力。

澎湃新聞指出，台灣海峽平均寬度200多公里，魚叉飛彈將能打擊大陸一些沿海目標，因此不僅是防禦武器，還是進攻性武器，如果部署在前沿島嶼如金門、東引島，威脅會進一步增加。

大陸海軍專家李杰表示，美國向台灣提供魚叉岸置飛彈系統暗藏了一個目的：即欲借他人之手幫忙遏控第一島鏈。近年來，美國陸軍和海軍陸戰隊更加強調「以陸制海」，也希望盟友加強「以陸制海」能力，向盟友出口岸置飛彈，或默許盟友研製新型岸置飛彈。

李杰分析，盟友裝備岸置飛彈、岸基型高超音速反艦飛彈後，加上美國自身各種類型反艦飛彈，對第一島鏈的遏控能力就進一步增強，而且還可以將盟友綁上戰車，一舉多得。

大陸軍事專家韓東則認為，魚叉飛彈雖有威脅，但其戰時生存能力有多高值得懷疑。「這些導彈必定是戰時優先打擊的目標之一，在經過彈道導彈、巡航導彈和遠程火箭炮高強度打擊後，像軍用機場、防空導彈陣地、預警雷達、岸艦導彈系統這些威脅比較大目標，能生存下來的數量不多。」

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