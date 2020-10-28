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美對台軍售 中共黨媒諷「給軟腳蝦的殼再硬 還是軟腳蝦」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特

美國近日宣布對台多項軍售，中共黨媒人民日報旗下微信公眾號俠客島28日發文指出，從根本上來說，解決美對台軍售的最好辦法是釜底抽薪。美對台軍售，說到底是為了制衡中國，「畢竟對岸那支軍隊本來就是一隻軟腳蝦，給它的殼再硬，它還是軟腳蝦」。

文章稱，只要從根本上解決了台灣統一問題，美國對台軍售就徹底失去意義。

文章指，10月26日大陸外交部發言人趙立堅宣布中方制裁三家參與對台軍售的美國軍工企業。

文章並盤點洛克希德•馬丁、波音防務、雷神這三家被制裁企業的背景，並稱中方制裁行為的有的放矢及有禮有節已經很明確了，若這些軍火商與中國大陸完全沒交集，制裁效果必定有限，畢竟中國大陸不能像美國大搞長臂管轄。

但實際上，大陸市場體量巨大，美國軍火商或多或少都有涉足。其中又以波音公司在華業務規模最大，因此外界都在觀察：制裁會否波及波音民用航空領域。

文章稱，大陸不可能僅靠現有制裁使美國收手，必然要依靠一系列反制措施。去年7月，時任外交部發言人耿爽曾說，制裁的具體細節目前還不便透露，但中國的制裁一旦落到實處，就會讓他們感到痛。

今年10月17日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議審議通過《中華人民共和國出口管制法》。

文章指出，出口，管制。不妨大膽設想一下，如果中國大陸為維護國家安全，對某些產品進行出口管制，而這些產品恰好又是美國軍火商生產鏈中不可或缺的物資。目前這只是猜測，但至少大陸手中握有不少牌，不急於一下子打出去。

軍售 國軍

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