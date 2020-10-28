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美國再度軍售台灣 環時放話：對台實施經濟封鎖

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特
美國售台的魚叉CDCM岸置巡防飛彈。圖／波音推特

美國台北時間27日宣布售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，這是川普政府第九次對台軍售，也是一周內兩次對台軍售。對此，環球時報指出，大陸應採取對台實施經濟封鎖等懲罰措施，若仍不能遏制美台加強軍事「勾結」，解放軍應摧毀台灣新部署的美國進攻型武器，甚至以一場危機來結束美台武器交易。

在美國宣布對台軍售後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，民進黨當局頑固「以武謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。

大陸外交部發言人汪文斌則揚言，中方將採取正當、必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。大陸國防部發言人任國強也表示，以武拒統死路一條。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

環球時報則發表社評指出，大陸必須也能夠治住美國對台軍售。文章稱，美國對台軍售在川普政府期間打破了以往的一些限制，呈明顯變本加厲之勢，售台武器的攻擊性能在增強，美方的目的看來就是要逐漸取消主要賣給台灣防禦性武器這一總禁忌。

環球時報表示，大陸的軍事力量已對台形成壓倒性優勢，這是美國對台軍售改變不了的。但打擊台獨的囂張，美國對台軍售的勢頭必須遏制住，不能因為大陸軍力強大而對美國售台武器滿不在乎，阻止美國售台武器升級應當成為接下來台海鬥爭的主戰場之一。

社評提出，中國接下來應仔細調查在美國對台售武中發揮了作用的所有機構和個人，不斷加大對他們的制裁力度，讓他們切實付出代價。

此外，大陸從現在起就要給台灣當局樹立一個概念：超規模購買美國武器、特別是從美國購買進攻型武器是絕不可被大陸接受的。

大陸的懲罰措施將首先包括軍機飛越「海峽中線」進一步常態化，然後是軍機警告性飛越台灣島，軍機常態化飛臨台灣島上空巡航，開啟對台實施經濟封鎖等等。

文章稱，如果這些仍起不到遏制美台加強軍事勾結的作用，大陸就可對台灣購買美國進攻型武器實施終極警告：解放軍將摧毀台灣新部署入列的美國進攻型武器。

環球時報最後警告，台灣當局如果就是敬酒不吃吃罰酒，大陸將用一場危機來結束美台武器交易的「骯臟遊戲」。「當中美台三方意志激烈碰撞時，最先被壓彎的一定是台灣當局」，「必須以前所未有的壓力將島內的歪風邪氣扭正過來」。

軍售 解放軍 台獨

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