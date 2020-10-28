「一箭四星」 陸4顆新衛星發射成功

北京時間10月26日23時19分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭，以「一箭四星」的方式將遙感三十號07組3顆衛星和天啟星座06星送入預定軌道。

中新社報導，遙感三十號07組衛星採用多星組網模式，主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。天啟星座06星是北京國電高科科技有限公司研製的短報文通信衛星，是天啟數據採集星座的第6顆衛星，可為地面用戶提供DCS數據傳輸服務。

執行本次發射任務的長征二號丙火箭由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院研製。該型火箭是常規液體運載火箭，於1982年首飛，歷經多次改進，是目前中國大陸服役時間最長的運載火箭，並以其高成功率率先獲得「金牌火箭」稱號。

長征二號丙火箭也是中國大陸驗證航天運載領域新技術的可靠平台之一。2019年7月26日，長征二號丙火箭在一次發射中同時開展了整流罩／降落傘和一子級／柵格舵分離體落區安全控制技術試驗，使中國大陸成為世界上第二個成功驗證該技術的國家，為後續發展運載火箭落區控制乃至可重複使用奠定了基礎。

本次任務中，長征二號丙火箭整流罩再次搭載了落區安全控制系統，其主要電子設備均回收自2019年7月26日飛行試驗中的整流罩落區安全控制系統，這是中國大陸航天運載史上首次「系統級」重複使用精密的電子設備。

此外，中國大陸「智慧火箭」相關技術也利用落區安全控制系統，在整流罩複雜的再入過程中進行首次飛行驗證。「智慧火箭」技術當前的主要目標是在火箭飛行遇到重大故障後，根據火箭狀態及時對飛行路徑進行智能重新規畫，盡可能挽救任務。未來，該技術的應用將進一步提高發射成功率。