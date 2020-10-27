陸外交部、國台辦反對美售台武器 稱會給台灣帶來禍害

美再售台武器，包括一百枚魚叉反艦飛彈，大陸外交部、國台辦接連表達反對。大陸國台辦發言人朱鳳蓮還稱，民進黨當局頑固「以武謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。

朱鳳蓮表示，「美國政府一而再、再而三違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報規定，向中國台灣地區出售武器，向台獨勢力發出錯誤信號。我們對此堅決反對」。

大陸外交部發言人汪文斌則說，「美對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，特別是八一七公報的規定，干涉中國內政，嚴重損害中國的主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對」。

汪文斌稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。