港警：前學生動源成員3人 涉嫌違反港版國安法

香港警方今日表示，前學生動源召集人鍾翰林，與兩名前成員何忻諾、陳渭賢，三人涉嫌煽動他人分裂國家被捕，違反港版國安法第21條，正被扣查。相關行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

據港媒香港電台報導，港警表示，警方國家安全處經進一步調查後，在香港的中區、沙田區及屯門區分別拘捕兩男1女，年齡介在17至21歲。他們涉嫌在今年9月至今，在社群網站上發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反港版國安法第21條。

學生動源曾經在今年港版國安法生效前，宣布解散香港本部，由海外分部接管事務。之後，鍾翰林在內的學生動源在今年7月底曾被警方拘捕，之後獲准保釋；今日傳鍾翰林是在今早前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護時，遭警方國安處人員帶走。

其餘兩名前成員何忻諾、陳渭賢則是在田心警署與屯門警署報到期間被捕。