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鍾翰林後 香港「學生動源」成員兩前成員也被捕

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
學生動源發布訊息，指其前3名成員今日先後被捕。圖／取自學生動源臉書
學生動源發布訊息，指其前3名成員今日先後被捕。圖／取自學生動源臉書

涉嫌違反港版國安法的前學生動源召集人鍾翰林27日上午失聯，下午學生動源在臉書上又發布，前成員何忻諾及陳渭賢也在27日分別被捕。

據學生動源臉書表示，何忻諾在下午兩點於田心警署報到期間被捕；陳渭賢則是下午2點多在屯門警署報到期間被捕。鍾翰林等三名被捕者已有律師協助。鍾翰林現時在律師陪同下錄影會面口供。

有消息指出，鍾翰林是在今早前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護時，遭警方國安處人員帶走。

【中央社／香港27日電】

已解散的「香港獨立」組織「學生動源」3名成員今天被警方拘捕，目前未知詳情，但相信與港區維護國家安全法有關。

學生動源已停止在港活動，香港全體成員解散，但其海外成員和組織仍在運作，包括管理在社交平台的網頁等。

學生動源今天在臉書（Facebook）公布，繼前香港召集人鍾翰林失聯後，前成員何忻諾及陳渭賢下午也先後被警方逮捕。據報導，鍾翰林也已被警方國家安全處人員拘捕。

今年7月底，警方曾拘捕鍾翰林等4名前學生動源成員，指他涉嫌違反港區國安法，之後4人獲准交保外出。

4人今天按照規定到不同警署報到，但之後傳出鍾翰林失聯，何忻諾和陳渭賢被捕，餘下一人、前發言人何諾恆到警署報到後則沒有被捕。

截至發稿，警方尚未交代案件詳情。

港版國安法 律師

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