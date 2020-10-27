中紀委：今年反腐處分省級幹部18人 去年主動投案達上萬

由「戰狼」男主角吳京參演的抗美援朝電影「金剛川」，23日在中國大陸上映，上映三日票房就突破3億元人民幣（約合新台幣13億元），許多觀眾大讚片中刻畫的情誼令人動容。不過，也有大陸網友批評，只用不到2個月不到的時間拍攝，被認為是管虎「八佰」能獲准上映的墊腳石。還有人指，該片敘事視角混亂，只是「敦克爾克大行動」（Dunkirk）的「低級版」。

2020-10-27 05:04