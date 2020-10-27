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中紀委：今年反腐處分省級幹部18人 去年主動投案達上萬

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。路透
中共總書記習近平。路透

中共中央紀委國家監委宣布，2019年中國大陸有1萬357名官員主動投案，今年處分省級幹部有18人。

中紀委網站發布「正風肅紀反腐向縱深推進」的文章，指出2019年有1萬357名官員主動投案。今年9月，先後有青海省副省長文國棟，河北省邯鄲市委書記高宏志，雲南省玉溪市中級人民法院院長陳昌等多人主動投案。

該文指出，「問題幹部主動投案成為常態，是反腐敗鬥爭壓倒性勝利不斷鞏固發展的鮮活印證。」

文章透露，今年至9月以來，大陸全國紀檢監察機關共立案44.3萬件，處分39萬人。其中，處分省部級幹部18人，廳局級幹部1989人，縣處級幹部1.4萬人。

文章稱，中共十九大以來，中央巡視組已開展六輪巡視，第六輪巡視15個巡視組在10月14日完成對32個地方、單位的進駐，實現對31個省區市和新疆生產建設兵團的巡視全覆蓋。

反腐 中共 新疆

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