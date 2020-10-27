港府爭取恢復對外往來 擬採多項措施

香港當局正設法避開疫情的影響，以恢復對外往來，包括在機場對入境旅客進行病毒快速檢測，以及開放滯留中國大陸的港人返港後免檢疫14天等。

行政長官林鄭月娥今天說，當局正努力爭取恢復跨境人員往來，機場管理局本週將會測試對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的快速檢測系統。

她說，這個系統有助促進對外人流往來，特別是抵港旅客。

港府也將自下月起逐步放寬滯留大陸港人的入境限制，免除他們入境後接受14天檢疫的規定，但初期會有配額。

新冠肺炎疫情年初爆發後，港府要求所有大陸入境者須接受隔離14天檢疫，令不少港人滯留大陸，至今未返。

林鄭月娥說，港府也正與新加坡商討促進兩地人流往來，只要兩地市民登機前持有檢測病毒呈陰性的證明，即可來港自由出行，不受限制。

她說，期望可與新加坡下月恢復人流往來。

另外，港府正計畫強制本地某些高風險群組或高風險區域市民接受病毒檢測；當局正修改法令，以配合推行這項強制措施。

過去一週，香港新增確診47例，其中5例為本土傳播，其餘為境外移入。林鄭月娥表示，雖然疫情趨向穩定和下降，但仍不能掉以輕心，沒有條件大幅放寬防疫限制。