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林鄭月娥宣布：下周訪問北京 商討惠港政策

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥表示，將於下周二率團赴北京三日，商討「施政報告」惠港政策。中新社
香港特區行政長官林鄭月娥表示，將於下周二率團赴北京三日，商討「施政報告」惠港政策。中新社

香港特首林鄭月娥今日表示，將於下周二率團赴北京三日，商討「施政報告」惠港政策，之後將前往廣州、深圳討論大灣區發展與深港合作，將有5名局長隨行。

據香港電台報導，林鄭月娥27日宣布，將於下周二前往北京三日，與大陸商討港府提出的一系列支援經濟措施。

林鄭月娥出席行政會議前指出，在下周二上午行政會議後，她會先到深圳進行檢測，預計留宿一晚，再出發北京。

林鄭月娥此次北京行程包含，商討港府提出的支援香港經濟措施，預料會留在北京3日，之後轉到廣州及深圳，與當地政府討論有關粵港澳大灣區建設及港深合作。整個訪問大陸的行程可能有4到5天。

報導指出，隨團的香港官員有財經事務及庫務局局長許正宇、食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長薛永恒，以及特首辦主任陳國基。

北京 香港特首 林鄭月娥

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