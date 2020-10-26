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獲德國庇護李東昇 過來人身份助香港手足

德國之聲 / 德國之聲

德國之聲：今次為何出席倫敦的「國際連動聲援12港人」活動？

李東昇：今次出席這個活動，為了12港人被送中非常值得關注，就是要吸引國際更多人關注這事件。

德國之聲：你如何看這次12港人失蹤事件？會否認為事件較國安法更嚴重呢？

李東昇：其實這件事並非偶然，現在12港人關注組在香港最新進展，慢慢指出或許是香港警方與中方共同策劃的一件事，是極有可能。可以見到由送中條例到國安法，現在中國政府是明刀明槍直接把你「送中」，已經不用多說逃犯條例，所以這件事是很恐怖，應該需要關注，否則這12人變成另外12人，每一個人都有機會面對中共打壓。

德國之聲：你是否從德國飛到倫敦專程出席這次聲援12港人集會？

李東昇：其實我數星期前已到英國，一心想認識剛到埗的手足，看看他們對流亡之路一開始的困難以及情緒問題。

德國之聲：你大概會見了多少人？他們的情況又如何？

李東昇：大概認識了十位，其實有部分人精神狀況很差，有PTSD（創傷後壓力心理障礙症）徵狀，例如想像到他們在香港時，是很害怕警察及警車聲，有手足來到倫敦後，聽到救護車聲，仍然處於驚恐之中。

德國之聲：你有何計劃去支援這些流亡海外香港人？

李東昇：暫時會與一些在這裡的心理學家朋友，建立網絡去接收流亡到這裡的人，去照顧他們的心理狀況，可能有一些治療，整件事仍在籌備中。

德國之聲：另外，你如何看德國政府向首名反修例運動的示威者批出難民庇護資格？

李東昇：我非常歡迎德國政府接受這位難民庇護申請，因為我相信德國政府過去一年都會見到香港民主情況，或是基本人權狀況受到極大打壓，我非常歡迎德國政府提供一個保護。

德國之聲：但那位獲批難民庇護的女生，都有提及曾在難民營受到性騷擾，你與黃台仰也曾入住難民營，你會否覺得德國在難民政策有需要改革？

李東昇：其實難民營本身的環境、職員的服務取決於每一個營及德國不同州份的做法。我自己住過三個難民營，有些配套及衛生方面可以做得更好，當然整潔方面也得靠難民本身。

德國之聲：其他國家例如英國，有很多香港人在入境時已可以申請難民庇護，德國方面程序似乎較為繁複，你會否促請德國政府簡化程序？

李東昇：我當然會歡迎德國政府去簡化程序，尤其香港人面對打壓，需要逃離香港。或許可以縮短他們在難民營的時間，或者有特別安排，例如住宿方面，這會較好的做法。

德國之聲：你個人來說現在有何計劃？是否主力關注在歐洲情況？

李東昇：其實與黃台仰離開香港後，我們都是一個戰線，現在這刻感受很深，認識到一些剛到埗的香港朋友，他們的情緒好像當日我經歷的情緒，所以希望在這方面，能夠向他們提供支援。

李東昇為本土民主前線前成員，因為2016年初旺角騷亂案被香港警方控以暴動及襲警，其後與本土民主前線前創辦人黃台仰棄保潛逃到德國尋求庇護，於2018年獲德國政府批出難民身分，正在德國生活及大學修讀學位課程。

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