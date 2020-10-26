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反擊美售台3項武器 中共宣布制裁美商洛克希德馬丁、波音防務

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

中國大陸外交部發言人趙立堅26日在外交部記者會上宣布，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。」

據澎湃新聞報導，趙立堅表示，正如中方多次指出，美方向「台灣地區」出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益。中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，「我們將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益」。

大陸環球網報導指，中方此舉是對美國21日宣布的對台三項總價約18億美元軍售的回應。據報，美國國防安全合作局於當地時間21日宣布3筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭炮系統、SLAM-ER增程型空對地導彈、F-16戰機新型偵察吊艙等，總價值約18.1億美元。

【中央社／台北26日電】

針對美國對台軍售，中國外交部發言人趙立堅今天表示，將對參與軍售的洛克希德馬丁、波音防務和雷神等美國企業，及相關個人實體祭出制裁。

波音防務（Boeing Defense, Space & Security）是波音集團旗下的子部門，業務範圍包括國防、太空及安全。

據人民網等陸媒報導，趙立堅下午在中國外交部例行記者會中，作上述表示。

他聲稱，中國多次指出，美國向台灣出售武器裝備，「嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益」。中國對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅說，為維護國家利益，中國決定採取必要措施，對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務和雷神（Raytheon）等美國企業，和在售台武器過程中「發揮惡劣作用」的美國有關個人和實體，實施制裁。

他強調，中國再次敦促美國恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，並指將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

美東時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，美國國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。

這3筆軍售包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元，是美國總統川普（Donald Trump）上任後第8次對台軍售。

軍售 外交部 F-16

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