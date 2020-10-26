「1226大抓捕」傳酷刑 律師二度遭監視居住

(德國之聲中文網) 去年底中國爆發的「1226大抓捕」事件中，多名中國異議人士與人權律師因參與了一場在廈門舉辦的非正式集會，陸續被中國政府逮捕，後來以取保候審的方式繼續遭警方控制。

除了被中國政府正式逮捕的許志永與丁家喜外，中國人權律師常瑋平也在參與了廈門的聚會後，於2020年1月被陝西省寶雞市公安以「煽動顛覆國家政權罪」秘密關押了10天，後來獲得取保候審。

10月16日，常瑋平在Youtube上發表的一個視頻中，透露自己在上述秘密關押10天內遭受到的酷刑，以及他取保候審至今10個多月仍無法與家屬或律師會面。視頻上傳不久後，常瑋平便傳出於10月22日再次失聯。

中國人權律師團上周發出聲明，表示常瑋平的妻子22日接到寶雞市國保的電話，告訴她常瑋平因違反法律，被國保以指定監所居住的方式拘留。當他妻子希望進一步問細節時，國保掛掉電話，之後也不再接聽家屬來電。中國人權律師團在聲明中寫道：「22日晚寶雞國保還對常瑋平在寶雞鳳翔縣和深圳的家分別進行了搜查，但未出示任何搜查手續。」

常瑋平揭露受酷刑細節

常瑋平在10月16日上傳至Youtube的視頻中強調自己去年參與廈門聚會的行為，並未違反中國法律，他也仍堅信自己無罪。常瑋平也提到自己在被逮捕後，受到寶雞市公安的酷刑對待。他在視頻中說：「我被鎖在保泰賓館招待所的房間內的老虎凳上，每天24小時，長達10天。這是一種極端的酷刑，對我造成的傷害是，我右手的食指與無名指到現在依然麻木，沒有知覺或知覺不正常。」

常瑋平還說，自從他被取保候審後，當地公安仍然每天早上打電話給他，並指定每周與他見面。他也提到，在指定監所居住期間，寶雞市公安在10天內對他做了16次筆錄，並將他所有社會關系丶相關言論丶所辦的案件與出入境資料等信息都搜集起來。

常瑋平在視頻中表示：「他們並沒有找到關於我涉嫌犯罪的證據，但他們的行為對我生活造成極大困擾，也讓我朋友圈與法律工作單位當中的員工收到極大傷害與騷擾。」

常瑋平透過視頻呼籲外界，他目前雖然處於焦慮狀態，但並未出現致命的重大傷害。他也承諾，即便失去自由，他也不會自殺或自殘。他說：「我不會接受官派律師，因為我已經委托了律師。」

常瑋平長年代理公益法律或維權案件，案件涉及的議題包含愛滋歧視丶乙型肝炎歧視丶職場性騷擾丶性別歧視等議題。他同時也是「就業歧視律師團」丶「彩虹律師團」丶「問題疫苗志願團」的成員。

丁家喜偵查期不斷延長

中國維權律師丁家喜今年6月被山東警方正式以煽動顛覆國家政權罪逮捕後，他7月傳出疑似在看守所遭受酷刑對待，而至今他家屬所聘用的律師仍無法與他會面。丁家喜的妻子羅勝春26日接受德國之聲訪問時表示，山東煙台的警方一再延後丁家喜案件的偵查期，從原本的8月19日延後至11月19日。

她批評，中國當局這種拖延丁家喜會見律師的作法，不符合中國的法律規定。羅勝春告訴德國之聲：「依照法律，延長偵查期應該要有檢察院的批覆，但是煙台公安兩次延後丁家喜的偵查期，都是我聘請的律師主動詢問，才得知消息。此外，中國憲法也規定丁家喜應該可以在看守所內與我通信，但他被關押至今仍未被准許寫信給我。公安局聲稱，是因為丁家喜未提出申請，但我不相信這種說法。」

關於常瑋平律師在指定監所居住期間遭到酷刑，羅勝春認為，中國政府持續打壓參與廈門聚會成員的手段，顯現出他們想藉由「1226大抓捕」在中國公民社會散播恐怖氣息，強調誰都不可以有自己發表言論的空間。羅勝春告訴德國之聲：「我覺得中國政府已經到了一個對任何一點公民聲音都非常害怕的地步。以後中國恐怕會一片寂靜，沒有半點聲音。」

羅勝春指出，由於中國的刑事訴訟法禁止警察以酷刑的方式循序逼供，所以她認為雖然部分「1226大抓捕」案成員的家屬被警察要求不許與外界接觸或分享任何案件細節，這些目前面臨取保候審的人，應該考慮公開自己受到酷刑的經歷，並以此來控告警方違法。

羅勝春向德國之聲表示：「他們如果選擇公布自己的酷刑經歷，提出控告，在中國是應該有法律空間來投訴的。」

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