快訊

台中男打流感疫苗病危、新加坡宣布停用 賽諾菲藥廠回應了

文創董座淋汽油影片曝！高嘉瑜服務處人員壓制 雙方驚險拉扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

字節跳動 擬推抖音單獨赴港上市

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
字節跳動擬推抖音單獨赴港上市 。圖/搜狐財經
字節跳動擬推抖音單獨赴港上市 。圖/搜狐財經

字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市，知情人士表示，包括高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。

36氪報導，字節跳動相關負責人回覆表示，在考慮部分業務上市計畫，但還沒有最後確定。

早在今年7月，消息傳出字節跳動正考慮境內業務在香港或上海上市，路透援引知情人士的話指出，大陸業務若單獨上市，估值將超過1,000億美元。

但36氪認為，字節跳動大陸業務還將再度分拆，抖音大陸業務將單獨上市。

抖音最大的對手「快手」也將在2021年第1季度赴港上市，騰訊財經報導，美銀和摩根士丹利為快手公司的保薦人。

在短視頻賽道上，抖音和快手收割了巨量用戶，將其它對手遠遠甩下，公開數據顯示，抖音於今年8月公開日活使用者數據，包括抖音火山版在內，抖音日活用戶數已超過6億。

但快手暫未公布日活數據，根據快手2月發布的「2019快手內容報告」顯示，快手日活在2020年年初突破3億。

短視頻以外，抖音和快手也在不斷增加新的內容形態和產品功能，例如中長視頻、直播電商等，尋找增長的第二曲線。

今年10月，字節跳動首次定義了「中視頻」的概念，抖音將支持橫螢幕，和西瓜視頻一起，共同建立字節跳動的中視頻生態。中視頻指1到30分鐘、以PGC內容為主的橫螢幕視頻。

據抖音中視頻消費數據，1到30分鐘視頻觀看量已超過20%，此外，抖音也在積極進行社交嘗試，內測「朋友」等多項熟人社交功能，彌補內容消費產品的社交短處。

快手在今年9月進行了品牌和產品的「最大規模升級」，增加了類抖音的單列信息流，意圖在信息流廣告中分一杯羹，快手已經意識到，在雙列信息流下KOL私域流量粘性太高太強勢，不利於將用戶ARPU值（每月用戶貢獻收入）持續做高。

此外，抖音和快手分別在今年加大了直播電商的投入，抖音今年正式組建了電商團隊，並簽約羅永浩高調入局；快手則簽下了周傑倫，並將今年全年目標設定為人民幣2,500億元，而抖音直播電商的GMV目標也高達人民幣2000億。

抖音和快手二者之間的纏鬥，一路從主App規模之戰延伸至資本市場，而各個細分賽道上最終的博弈結果，也將影響雙方在資本市場上的估值。

The Information援引知情人士的話指出，快手公司當前估值約500億美元。

抖音 電商 直播

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

遭電商美女客服搭訕 男信網購可賺大錢險遭詐

查處直播帶貨亂象 北京當局出手打假

沙發套40年沒洗！女大生放入水中嚇傻 宛如「命案現場」

相關新聞

中共宣布 制裁洛克希德馬丁、波音防務等對台軍售美企

中國大陸外交部發言人趙立堅26日在外交部記者會上表示，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德·...

港媒：林鄭最快11月初上京 回程訪大灣區

香港特首林鄭月娥早前破天荒押後宣讀「施政報告」，理由是向中央爭取一系列惠港措施，並於10月底上京與相關部委開會，惟近日政...

「1226大抓捕」傳酷刑 律師二度遭監視居住

去年底中國爆發的「1226大抓捕」事件中，多名中國異議人士與人權律師因參與了一場在廈門舉辦的非正式集會，陸續被中國政府逮捕，後來以取保候審的方式繼續遭警方控制。

字節跳動 擬推抖音單獨赴港上市

字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市，知情人士表示，包括高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。

主旋律加持票房告捷 金剛川遭指模仿諾蘭作品

北京今年高調紀念「抗美援朝」70週年，電影「金剛川」23日上映，在官方主旋律加持下，連日票房告捷。不過作品的評價兩極，有...

解放軍報刊文：提高備戰打仗能力

中共「解放軍報」今發表評論員文章，指全軍部隊要銘記抗美援朝戰爭的艱辛歷程和偉大勝利，全面提高新時代備戰打仗能力，堅決維護...

中共五中全會召開 審議十四五規劃和2035遠景目標建議

據新華社報導，中共十九屆中央委員會第五次全體會議10月26日在北京召開。會議的主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告...

前解放軍總參羅瑞卿之子羅宇在美病逝

據報導，已故中國人民解放軍大將、總參謀長羅瑞卿的次子羅宇日前在美國病逝，享年76歲

歐盟駐港官員：冀接觸各界不受限

據報導，對於中美交惡並導致雙方外交人員的活動受限，上月抵港履新的歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi...

中共五中全會登場 分析：主題或涉中美關係

中共十九屆五中全會在北京召開，中共政治局會議早前決定的議程包括政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展...

林榮基：台挺港人 能做不能說

銅鑼灣書店老闆林榮基表示，目前台灣還沒啟動修改「難民法」，未修改「港澳條例」，因為台灣是個民主國家，需經一定的法定程序。...

五中全會今登場 中共十四五規劃 聚焦「雙循環」

中共十九屆五中全會今起至廿九日在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於制定十四五規劃和二○三五年遠景目標的建議。中共高層此...

熱門新聞

30層樓高大廈避雷針突掉落 路邊女子被砸中慘死

中共制定新的五年計畫 大陸經濟十年內超越美國？

聲援12遭中國關押港人 林飛帆參加挺港遊行

五中全會今登場 中共十四五規劃 聚焦「雙循環」

陸央行官員：微信、支付寶可用來支付數位人民幣

武漢設菜市場入駐攤販年齡限制 男女各不得超過50歲及45歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。