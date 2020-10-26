中共五中全會登場 分析：主題或涉中美關係

中共十九屆五中全會在北京召開，中共政治局會議早前決定的議程包括政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃，以及2035年遠景目標的建議。

香港電台引述時事評論員劉銳紹預料，五中全會的主題將會包括中美關係，特別是如何加強預防美國在經濟上進一步對中國大陸施壓，以及中國內部如何透過投資和消費雙推動的內循環，保障國家經濟安全等。但他相信，今次的會議，不會就中共高層有重大的人事調整。

劉銳紹認為，上星期抗美援朝紀念活動上，大陸國家主席習近平已表明中國不會妥協的態度，相信中方在中美問題上，會將經濟和政治分開處理，對美在經濟上會盡量保留實力，但政治上會不斷收緊，對美國會有更大的預防。

至於五中全會，會否再談及香港問題，劉銳紹認為，去年的四中全會已有相當篇幅談及香港問題，定出牢牢掌握香港管治權的工作方向，相關指示可能仍未完成，估計仍有其他對港措施會推出，預計五中全會上未必再就對港工作有太多著墨。