台灣撐港大遊行 3000人響應支持

聲援12名遭中國逮捕的港人，25日下午逾3000人參加撐港大遊行。香港邊城青年等團體要求中國政府儘速釋放12名港人，遊行從忠孝復興捷運站2號出口出發，途經中國銀行，最後抵達香港經貿辦事處。國會香港連線會長林昶佐委員表示，各國應該串連起來，設立亞洲人權法院，並認為應由台灣主導。

各國青年參與撐港遊行

香港邊城青年等團體25日下午舉辦台灣撐港大遊行，先是在忠孝復興捷運站2號出口集結，參與遊行者多身穿黑衣黑褲，除了手舉「全球集氣要求釋放十二港人」的標語，另有部分民眾手持黃色雨傘及遭拘禁的12位港人的名單，呼籲中國政府立即釋放12名港人。除了台灣和香港的民眾參與遊行，還有泰國、馬來西亞及美國等國青年參加，經香港邊城青年估計，有超過3000人響應遊行活動。

主持人香港邊城青年秘書長Justine表示，在這個週末，全球數十個地區都有串連支持十二港人的行動；而台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方，希望台灣民眾能一同參加遊行，聲援被中國監禁的12位港人。

立委聲援遊行

香港抗爭者支援工作台灣義務律師團發言人林俊宏律師表示，中國當局不給12位港人會見律師與通訊的合法權利，已經沒辦法再提供這些香港人合理正當的程序。時代力量國際部主任劉仕傑則說，時代力量會持續呼籲港澳條例第18條的修法，希望能夠提供來台灣尋求庇護的香港人多一點法制上的保障。

「這12位香港人，願意冒險離開家鄉，追求的是免於恐懼的自由，追求的是實現民主的自由，跟每個人追求的自由一樣。」民進黨副秘書長林飛帆呼籲，民眾應持續關注這12位香港的朋友，不要讓他們陷落在無盡的黑牢，「面對中國持續的打壓，台灣會與香港一同站在對抗壓迫的第一線！」

國會香港連線會長林昶佐委員表示，不只有12位港人在中國被消失、被逮捕，還有許多被關押的人，各國應該串連起來，設立亞洲人權法院，並認為台灣是最適合談這件事情的國家，「希望台灣未來能夠成為關鍵力量，參與到推進全世界人權的工作。」

重申7項訴求

遊行最後，香港邊城青年等團體重申訴求，要求中國和香港政府：1. 立即釋放12位港人；2. 停止秘密關押；3. 停止阻撓家屬律師面見當事人；4. 公開官派律師身分；5. 安排藥物予有需要的被拘留者；6. 公開船隻雷達紀錄；7. 香港官員與家屬會面並予以協助。

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