支持港人 林榮基：台灣政府只能做不能說

銅鑼灣書店老闆林榮基表示，目前台灣還沒啟動修改「難民法」，未修改「港澳條例」，因為台灣是個民主國家，需經一定的法定程序。他強調，把香港爭取自由的年輕人留在台灣，台灣一直都在做，而且「只能做不能說」，自去年「反送中」以來已留下二百多位香港學生。

林榮基表示，台灣不是每一個政黨都歡迎追求自由民主的香港年輕人留在台灣。目前，很多香港人受到中國大陸政府的打壓，想要離開香港。台灣幫助香港人留在台灣，光是去年就有兩百多位，這已經不少了。當時沒有修改「難民法」，一樣做得到。他說，港澳條例不是想修訂就修訂，還涉及憲法的問題。

台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，25日發起 「台灣撐港遊行／全球集氣要求釋放十二手足」，從台北忠孝復興捷運站前廣場，行經中國銀行在所在大樓，前往香港經貿文化辦事處表達訴求。

主持人香港邊城青年秘書長Justine表示，這個周末，全球數十個地區都有串連支持十二港人的行動；而台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方。希望台灣民眾今天可以加入遊行，一同聲援被中國大陸監禁的十二位港人。

民進黨副秘書長林飛帆指出，這十二位香港人，願意冒險離開家鄉，追求的是免於恐懼的自由，追求的是實現民主的自由、實現夢想的自由，就跟台灣每個人追求的自由一樣。他呼籲大家持續關注這十二個香港的朋友，不要讓他們陷落在無盡的黑牢裡。面對中國大陸持續的打壓，越來越恐怖的手段，台灣會與香港同在對抗壓迫的第一線。

時代力量國際部主任劉仕傑表示，時代力量會持續呼籲港澳條例第18條的修法，希望能夠提供來台灣尋求庇護的香港人多一點法制上的保障。