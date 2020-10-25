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陸人大常委：北京不會以深圳代替香港

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸全國人大常委譚耀宗。（官方香港電台）
大陸全國人大常委譚耀宗。（官方香港電台）

大陸國家主席習近平日前親赴深圳特區成立四十周年紀念會，強化北京對深圳發展的支持力度，香港明報當時曾發表評論指，相對於深圳，香港內生動力不斷流失，繼續故步自封的話，只會被逐步拋離。不過，大陸全國人大常委譚耀宗表示，深圳有不少地方發展得好，但香港亦有優勢及特點，包括擁有很好的金融系統及基礎，深圳暫時不可替代，認為北京無意將香港邊緣化。

官方香港電台報導，譚耀宗在一個電台節目表示，相信北京希望香港與深圳能夠相輔相成，加強大灣區合作。他認為香港不用擔心，北京一定不會放棄香港，亦不會以深圳代替香港，在「一國兩制」下，北京對香港仍然關愛。

他形容，深圳過去40年有「翻天覆地」的發展，與香港有密切關係，認為習近平最近到訪深圳，為要總結經驗，指出未來發展方向。

香港 深圳 北京

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