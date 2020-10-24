兩岸進入準戰爭狀態？ 陸委會：和平穩定雙方均有責任

陸委會前副主委趙建民24日以「八項指標」分析兩岸現今已進入「準戰爭」狀態，陸委會晚間書面回應稱，對於學者看法沒有評論，但兩岸關係的和平穩定，雙方均有責任。

趙建民周六出席由兩岸發展研究基金會舉行的「一國兩府」化解兩岸僵局可行性探討記者會時說，當前兩岸的首要之途是要避險，但蔡政府從來沒有解決兩岸問題的辦法，一直把責任歸咎對方。假若我方政策不改變，中華民國主權在國際上、地表上有可能完全消失。

陸委會當日晚間以書面回應，首先表示對於學者的看法，陸委會沒有評論。

陸委會並再度重申，兩岸關係的和平穩定，雙方均有責任。蔡英文總統國慶談話已展現台灣維護台海和平、保障國家安全，及堅守處理兩岸關係原則的決心。

陸委會表示，再次呼籲中共應承擔責任，改變處理兩岸關係的態度，理性克制，思考與台灣共商和平相處之道。