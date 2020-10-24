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陳同佳案露曙光？港警約受害者潘女母親周日會面

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
圖為本月20日潘曉穎母親出面接受媒體訪問時畫面。法新社
圖為本月20日潘曉穎母親出面接受媒體訪問時畫面。法新社

在台灣殺害女友潘曉穎的疑兇陳同佳出獄逾年仍未到台灣投案，受害者潘曉穎的母親表態願做台港警方中間人，香港警方表示將邀約潘母周日會面。

周六傍晚，香港警方消息稱，警方東九龍總區重案組探員，25日上午將與潘曉穎的母親會面，希望了解事件最新情況，並會與她保持聯絡及提供適切可行的協助。

潘母透過代表向傳媒確認，周五晚間接獲警方電話邀約會面，但她希望先弄清楚三個要點，包括香港警方是否接受她提出當中間人的邀請，與台灣警方坐下商討案件、與她會面的警員是否有足夠權力決定等。

潘母還表示，暫時不會取回警方暫扣的女兒生前遺物，因為這可能是與命案有關的證物，要求香港警方盡快與台灣警方刑偵移交相關資料。

潘母10月22日呼籲香港及台灣警方於23日盡快聯絡她，好讓她當中間人確認時間和地點，讓台港雙方坐下來安排陳同佳赴台投案的事宜及相關手續。

在警方消息證實邀約前，潘曉穎媽媽透過中間人表示，23日晚間九時曾接獲香港警方電話，但警方只是通知她將交還陳同佳涉及洗黑錢案中潘曉穎的相關證物，並非關於她近日所提出希望當中間人，邀請香港警方與台灣警方坐下商討的事，她仍希望香港警方就此事盡快跟她聯絡。

香港 港警 陳同佳

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