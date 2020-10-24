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陳同佳案／港警會面潘曉穎母親 要先釐清三點

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
潘曉穎母親近日表示，願做台港的中間人。法新社
潘曉穎母親近日表示，願做台港的中間人。法新社

涉嫌在台殺害女友的兇嫌陳同佳至今無法到台灣接受司法審判，被害者潘曉穎的母親表示願做中間人，促成港台警方會面。潘母今日表示，昨日有收到港警邀請明日會面，取回女兒的證物，但見面前有三點事項要弄清楚。

據港媒明報報導，香港警方昨日晚間稱已致電潘母了解最新情況，潘母其後透過中間人回應，稱昨晚約9時接到警方來電，不過只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，而非關於潘母希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母盼港警盡快就此事聯絡她。

潘母並指在會見港警前，有三點事項要弄清楚。首先警方一直沒有明確表示，這次見面是否接受她為中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳案商談。

第二，她不知道聯繫的警員及明日會面的警員，是否有足夠權力代表香港警方作決定，應其要求安排港、台警方就陳同佳案商談。

第三，對於警方提及可取回女兒潘曉穎遺物，認為因這些證物可能關乎陳同佳在台牽涉的命案，故此決定暫時不取回。他要求警方代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

潘母的中間人說，明日要不要會見港警，需視港警能否確定以上3項事宜才能做決定。

港警 陳同佳

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