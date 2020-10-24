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海基會董座仍難產 許勝雄將延長代理

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
海基會代理董事長許勝雄（右）、海基會秘書長詹志宏。圖／海基會提供
海基會代理董事長許勝雄（右）、海基會秘書長詹志宏。圖／海基會提供

海基會將於下周五（30）日召開董監事會議，由於新任董座仍難產，原本僅代理到11月3日的金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。

行政院於8月6日核定許勝雄的人事案，代理海基會董事長至11月3日，為期三個月。對於記者詢問代理董事長任期是否僅三個月的問題，許勝雄接任代理時受訪表示，就是在新任董事長出任前暫時代理，答應就是（代理）三個月。

如今三個月即將到期，海基會將於30日召開董監事會議選出下一屆董監事，下一屆董監事任期將從12月1日開始。對於許勝雄11月3日代理期限屆滿的問題，據了解，由於府方仍未敲定新任董座，因此將委請許勝雄延長代理。

對於許勝雄代理超過三個月是否需財產申報及赴立法院備詢的問題，據了解，財產申報問題較棘手，行政院、法務部及陸委會正在研議解套方案，至於立院備詢則較單純，由於許只是代理董座，將尊重許的意願，或由熟悉業務的副董事長兼秘書長詹志宏上場。

蔡政府2016年5月上台後，海基會董座即懸缺長達三個多月，當時由是科技部次長陳德新代理，直到當年9月才由外交部前部長田弘茂接任。

對於之前外傳立法院前院長王金平將接任海基會董座，核心高層人士表示，四年前確有此規劃，但近期未再聽聞有此考量。

另有高層官員表示，許勝雄至少將代理至12月1日，後續由許繼續代理或由新任董座接棒，將留待海基會新一屆董監事上任後再處理。

大陸國台辦發言人馬曉光在9月30日的例行記者會上曾表示，九二共識是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎。他強調，有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，什麼人擔任海基會董事長都是枉然。

海基會

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