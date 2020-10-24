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港媒：習近平的嚴重警告 特別是講給台灣分裂勢力聽的
香港中評社今（24）日發表快評文章指出，大陸國家主席習近平23日在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會上發表的談話，是在發出嚴重警告，特別是講給美國的反華勢力和台灣的分裂勢力聽的。
文章稱，習近平在此特殊的歷史時刻和場合，發表這樣的講話，意涵豐富，意味深長，包括對損害國家主權、安全、發展利益的各種挑戰發出嚴重警告。也就是說，習近平的講話，既講給包括台灣同胞在內的中國人民聽的，也是講給國際社會聽的，特別是講給美國的反華勢力和台灣的分裂勢力聽的。
文章表示，無論是對近年來不斷挑戰中國的美國，還是對走「親美反陸」路線的台灣執政者來說，對習近平的講話更為「有感」，講話之重、之明不言而喻，希望台灣的執政者能夠有所反思、知所進退，以免把台灣進一步帶入險境！
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