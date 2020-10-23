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陸委會重申：台港坐下來談 才有陳同佳來台的問題

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
大陸委員會。圖／取自本報系資料庫
大陸委員會。圖／取自本報系資料庫

陸委會今日再度以書面方式表態陳同佳案，指出該案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

今天是嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄一周年，但至今仍無法來台接受司法審判。潘曉穎的母親表示，自己願意當中間人，邀請香港與台灣方面共議陳同佳赴台投案的方案，今日也透過中間人表示，台灣已接觸她，誠意地與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現正等待香港警方聯絡他。

而香港保安局則表示，解決事情的第一步是台灣批准陳同佳入境，有關權力只在台灣手中，並指出只要陳同佳獲准入台，即使是原則上批准，台灣可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究。

針對台港之間是否能達成警務合作，以及台港先坐下來談是否為陳同佳來台投案前提等提問，陸委會以書面方式回應兩點。

陸委會重申，日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，該案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

陸委會又說，重申本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

陳同佳 香港 陸委會

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