美將售台3武器 陸官媒：一劑徹頭徹尾的毒藥

針對美國國務院21日批准售台三項武器，新華社23日發布國際時評指出，美方濫打「台灣牌」，肆意破壞中美關係和台海和平穩定，種種操弄都是非常危險的遊戲，美對台軍售更是一劑徹頭徹尾的毒藥。

文章稱，美國對台軍售損害中方利益，荼毒中美關係。同時助長台獨份子氣焰，荼毒台海和平。

新華社強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方多次表示堅決反對。

這篇時評表示，當下美方推動對台軍售，勢必將引發中美關係繼續震盪，把兩國關係進一步推向危險境地。此番台灣民進黨當局自美購買武器，企圖「以武拒統」，進行謀「獨」挑釁，這只會嚴重破壞台海和平穩定。

文章並指責，近年來，美國多次推出涉台法案，持續對台軍售，不斷玩弄「以台制華」的政治把戲。如今再次故技重施，背後是部分美國政客自私的現實需求。

新華社最後警告，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計劃，慎重處理涉台問題。「如果執意下毒，美國反華政客和『台獨』分裂勢力終將自食惡果」。