陳同佳案 香港保安局：解決第一步是台灣批准入境

香港保安局今日針對陳同佳案表示，港府希望事情可以儘快解決，重申解決事情的第一步是台灣批准陳同佳入境，有關權力只在台灣手中。

據港媒香港電台報導，香港保安局做出三點回應。香港保安局表示，只要陳同佳獲准入台，即使是原則上批准，台灣可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究。

香港保安局強調，自動投案和司法協助是兩件獨立的事情，司法協助從來都不是接受投案的先決條件。香港有關司法協助的條例不適用於台灣，港府不可能違反法例，台灣應該知道，並指出台灣以司法協助作投案前設完全不合理，也不可行。

今天是涉嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄一周年。不過台港針對陳同佳案如何來台投案各執一詞，不肯退讓。潘曉穎母親昨日表示，自己願意當中間人，邀請香港與台灣方面共議弒女凶嫌陳同佳赴台投案的方案。

23日她又透過中間人說，台灣已接觸她，誠意地與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現正等待香港警方聯絡他。