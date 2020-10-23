大力批美 王毅：美造謠抹黑陸 最令人不齒

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日表示，當前美國一些政客在全球不擇手段對中國大陸造謠抹黑，脅迫其他國家選邊站隊，「這是當代國際政治中最令人不齒的行為」。

據大陸外交部網站，王毅是在與摩洛哥外交大臣布里達熱線時批評了美國。他說，這充分暴露了美國的單邊霸凌和自私自利本質。

王毅表示，美國不僅放棄自己應當承擔的國際義務，還企圖剝奪發展中國家的正當發展權利。從這一意義上講，支持中國就是支援多邊主義、支持國際關係基本準則、支援新興市場經濟體共同利益、支持國際的公平正義。

王毅並在這通熱線說，中國大陸與摩洛哥疫苗合作取得積極進展。中方將繼續推動中國企業與摩方加強對接，助力摩方早日戰勝疫情。

布里達表示，摩洛哥始終並將繼續堅定支持中國維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。摩洛哥感謝中方為摩洛哥抗疫提供的大力支持，並「高度評價中方派遣醫療專家赴摩，期待繼續同中方加強抗疫合作」。