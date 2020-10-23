聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳同佳案 潘母：台灣已經接觸他 等香港警方連絡
陳同佳案被害人潘曉穎，其母今日透過中間人表示，台灣已經接觸她，誠意地與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現正等待香港警方聯絡他。
今天是涉嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。潘曉穎的母親昨日再度表示，自己願意當中間人，邀請香港與台灣方面共議弒女凶嫌陳同佳赴台投案的方案，同時強調，一旦過了10月23日，便不會再幫陳同佳求情。
據港媒香港電台報導，潘曉穎的母親表示，台灣已接觸她，現正等待港警連繫她。她並透過中間人說，今天要去探望一個最思念及一生最愛的人，向她交代一切。
香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天說，陳同佳暫時未有辦法取得簽證，因此無法在今天前往台灣，陳同佳也十分無奈。至於陳同佳會否考慮錄音或拍片，管浩鳴表示，應該不會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言