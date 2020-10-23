陳同佳案 潘母：台灣已經接觸他 等香港警方連絡

陳同佳案被害人潘曉穎，其母今日透過中間人表示，台灣已經接觸她，誠意地與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現正等待香港警方聯絡他。

今天是涉嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。潘曉穎的母親昨日再度表示，自己願意當中間人，邀請香港與台灣方面共議弒女凶嫌陳同佳赴台投案的方案，同時強調，一旦過了10月23日，便不會再幫陳同佳求情。

據港媒香港電台報導，潘曉穎的母親表示，台灣已接觸她，現正等待港警連繫她。她並透過中間人說，今天要去探望一個最思念及一生最愛的人，向她交代一切。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天說，陳同佳暫時未有辦法取得簽證，因此無法在今天前往台灣，陳同佳也十分無奈。至於陳同佳會否考慮錄音或拍片，管浩鳴表示，應該不會。