美國前副國務卿：美台關係命運是連結的

美國前副國務卿史坦伯格今日表示，美國對台灣的承諾不止是「台灣關係法」或「台北法案」，而是這些論述展現我們的態度，即美台關係的命運是連結的。

史坦伯格今日透過視訊與會「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會。他說，中國大陸有責任讓鄰國相信，其崛起是和平的，他們沒有要犧牲他人而達到自身目標。大陸應要了解，若採取現在的路線，會輸很大，他並認為大陸要與台灣進行更有建設性的對話，而非脅迫台灣。他有信心，如果大陸如此，世界將會對中國改觀。

史坦伯格並說，美國有一項民調指出，美國對大陸的態度來到自1978年來的最低點，甚至快要到達零度，類似冷戰對抗蘇聯的態度。多數美國人認為，中國大陸是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才發生。

史坦伯格強調，隨著中國大陸挑戰我們的生活方式，光有反共意識還不夠，開放、繁榮、兼容並蓄的社會才不會被中國大陸左右。

他說，美國人民應該關心台灣，不僅是因台灣在第一島鏈，以及有半導體產業，更要看到台灣的普世價值。

對於民主黨總統參選人拜登若勝選，是否會改變對陸政策？史坦伯格反問，川普對陸政策措施強硬，但是否有停止中國大陸威嚇台灣？有無停止在南海進行軍演？貿易戰真的有給美國帶來就業機會，以及改變中國大陸嗎？

他指出，應要好好思考，那些事情真的能夠帶來改變。他認為美國要兩黨跨黨派團結一致，才能維繫美國利益，相信拜登也會維繫美國利益。