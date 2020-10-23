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習近平重批美國，搞霸權必然是死路一條
中共總書記習近平23日上午在紀念「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」上致詞時，重重暗批美國：「任何搞霸權，霸道、霸凌的行徑都是根本行不通的。不僅根本行不通，最終必然是死路一條」。
習近平說，世界是各國人民的世界，世界面臨的困難和挑戰需要各國人民同舟共濟，攜手應對。和平發展、合作共贏才是人間正道。當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的。
他指出，任何訛詐封鎖、極端施壓的方式，都是根本行不通的。任何我行我素、唯我獨尊的行徑、任何搞霸權，霸道、霸凌的行徑都是根本行不通的。不僅根本行不通，最終必然是死路一條。
習近平還強調，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國永遠不稱霸、不擴張，但中國絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損。絕不會允許任何人，任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，一日發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。
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