習近平警告美國：中國人民是惹不得 惹翻了是不好辦的

大陸今天上午舉行「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，中共總書記習近平表示，抗美援朝戰爭的勝利，讓世界知道，中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。

習近平說，經過艱苦卓絕的戰鬥，中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字。

他在講到，抗美援朝戰爭的勝利向世界宣告，西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲就可霸占一個國家的時代一去不復返時，全場響起熱烈的掌聲。

習近平說，經此一戰，中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂「打得一拳開，免得百拳來」，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。這一戰，拚來了山河無恙、家國安寧，充分展示了中國人民不畏強暴的鋼鐵意志！

上午的大會，習近平與期他六名常委、大陸國家副主席王岐山均出席會議，大會由大陸國務院總理李克強主持。