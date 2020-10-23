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管浩鳴：陳同佳迄今未來台投案 因無法取得簽證
今日是涉嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳對於到台自首沒有改變，但是問題不是陳同佳不願回台灣，是暫時沒有辦法取得簽證，並說陳同佳的律師正在研究，且約七次致電「單一窗口」，會從不同的途徑去解決這問題。
據港媒綜合報導，管浩鳴說，陳同佳一直對於回台灣自首是沒有改變，而潘曉穎的母親最近表示願意為他求情，當然是非常好的事情。大家所見，現在問題不是同佳不願回台灣，是暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行。
管浩鳴表示，陳同佳對此也十分無奈，也盼望潘曉穎的母親能明白和理解。陳同佳的律師團隊正努力和有關部門協商，希望能盡快解決回台自首的入境安排。下周有進一步消息再通知各位。
管浩鳴說，律師正在研究當中，他們也曾多次，大約七次致電「單一窗口」，他們會從不同的途徑去解決這問題。
今日陸委會主委陳明通出席「當前中國大陸發展與治理問題」，針對媒體提問如何解決陳同佳案，他未有回應。
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