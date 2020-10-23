中共打壓台灣 陳明通：示弱、退讓不會帶來和平
陸委會主委陳明通今日表示，示弱、退讓不會帶來和平，今年以來中共持續加大對台打壓與恫嚇，台灣採取必要防禦作為，展現高度的戰略定力，不冒進求戰、也絕不輕言放棄和平。
陳明通23日出席「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，並發表致詞。他說，共機今年多次誇越海峽中線挑釁，嚴重破壞台海現狀及兩岸長期維繫互不侵犯、相互克制的和平默契，升高區域緊張。
陳明通指出，中華民國在台灣屹立而不搖，台灣是印太區域的重要地緣戰略樞紐，一直守護區域共同利益。面對未來的艱鉅挑戰，台海和平與區域繁榮安全緊密相關，我方呼籲「價值同盟」國家，應與台灣共同捍衛民主自由的重要防線。
陳明通並引述蔡英文總統在國慶的演說，指出要北京當局有心化解對立，在符合對等尊嚴的原則下，我方願意促成有意義的和解對話、共商和平相處之道。
陳明通表示，中共將成立一世紀，他在去年出席研討會時，曾提出中共制度與治理模式，是影響其內部及全球發展的變數。70多年前，兩岸選擇不同的發展路徑，北京當局高舉黨領導一切，宣揚中國治理體制優越性。
他提及，中共領導人日前在深圳特區40年活動強調全面深化改革、擴大對外開放等「10項堅持」中，獨缺「民主改革」；集中少數決策、欠缺民主討論與參與，往往導致「寧左勿右」錯失危機處理的最佳方案選擇。唯有其領導人勇於解放思想、政治改革，進行更豐富多元的民主實踐與人權尊重，才能化解矛盾，找到與自己民族、與全世界和平共處的解方。
陳明通指出，北京也正在試圖主導國際格局前進的方向。中國大陸綜合實力日趨强大，其意識形態與制度規則的輸出，已全面性地影響全球政經秩序，同時也改變了全球戰略的平衡。對岸領導人多次強調的不稱霸、不強加於人、治理體系自我革命，及要求大國更應該有大的樣子等，期許其以更透明開放的態度，展現負責任大國的擔當，為區域安全及全球和平做出具體貢獻。
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