美台軍售 陸國防部嗆：若美執意妄為 必將回擊

美國國務院批准售予台灣三項價值超過18億美元武器，大陸國防部22日對此回應「中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫。」甚至稱若美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。

大陸國防部的微信公眾號22日發布「國防部新聞發言人譚克非就美售台武器答記者問」，大陸國防部表示，美國向台灣出售武器，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對。」

大陸國防部更表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。「如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。」